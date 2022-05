Reprodução - 13.12.2020 Bandeira da União Europeia

A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira (9) que o parecer sobre a adesão da Ucrânia ao bloco deve ser divulgado em junho.

Em seu perfil no Twitter, a chefe da Comissão Europeia disse ter conversado por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir o apoio da UE e o "caminho europeu" de Kiev .

"Estou ansiosa para receber as respostas ao questionário de adesão à UE. A Comissão Europeia mira entregar seu parecer em junho", escreveu a alemã.

As declarações chegam no Dia da Europa, data em que a UE relembra a apresentação da Declaração Schuman, proposta do então ministro das Relações Exteriores da França, Robert Schuman, que se tornaria o embrião do bloco.

Para celebrar essa ocasião, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitou a cidade ucraniana de Odessa, perto do fronte meridional da guerra, e assegurou o apoio da UE.

"Vim celebrar o Dia da Europa em Odessa, a cidade onde Pushkin disse que 'você pode sentir a Europa', e onde o povo ucraniano defende seus monumentos contra armas e mísseis e sua liberdade contra a agressão russa", disse.

Michel ainda se reuniu com o premiê da Ucrânia, Denys Shmyhal, mas o encontro foi interrompido por bombardeios em Odessa.

