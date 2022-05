Reprodução/Twitter Vala comum na cidade de Mariupol, no Sudeste da Ucrânia

Pelo menos 25,5 mil soldados russos foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, informou o Exército de Kiev.

Em sua última atualização sobre as perdas sofridas por Moscou até agora, os militares indicam que após 74 dias de conflito também há 199 caças, 156 helicópteros e 360 drones abatidos.

Além disso, as forças de Kiev afirmam ter destruído 1.130 tanques russos, 509 peças de artilharia, 2.741 veículos blindados para transporte de tropas, 92 mísseis de cruzeiro, 179 lançadores de foguetes e 12 navios.

Durante a guerra, as tropas ucranianas também abateram 1.961 veículos e navios-tanque para o transporte de combustível, 86 unidades de defesa de aeronaves e 39 unidades de equipamentos especiais.

