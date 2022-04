Acnur/Reprodução 24.03.2022 Voluntários distribuem mantimentos para população de Sumy, na Ucrânia

A ONG britânica Presidium Network denunciou nesta sexta-feira que dois voluntários foram capturados por soldados russos na Ucrânia . Segundo a instituição, a dupla foi presa na segunda-feira em um posto de controle próximo de Zaporizhzhia, no Sul do país. O Ministério das Relações Exteriores já foi informado do caso e disse que está buscando urgentemente mais informações sobre.

Os voluntários estariam tentando resgatar uma família de uma vila no momento da captura. Eles faziam parte do centro de operações da ONG e ajudavam na distribuição de alimentos, insumos médicos e auxiliavam a retirada de civis da Ucrânia.

O fundador da Presidium Network, Dominic Byrne, disse à BBC que os homens precisaram de seis horas de negociação para passar pelo último posto de controle ucraniano e entrar em território russo, onde foram detidos.

"Faço um apelo em nome dos homens capturados para obter o apoio de que precisamos do governo do Reino Unido e da comunidade internacional, bem das autoridades locais. Precisamos obter esclarecimentos se estão bem e seguros e se eles estão sendo tratados adequadamente" ressaltou.

Na quinta-feira, o governo do Reino Unido confirmou que um britânico havia sido morto na Ucrânia e outro estava desaparecido. Dois outros britânicos, Aiden Aslin, de 28 anos, e Shaun Pinner, 48, foram capturados no início deste mês enquanto lutavam na cidade de Mariupol, no sudeste, e exibidos na TV estatal russa com aparentes hematomas no rosto.

*(com informações de agências internacionais)