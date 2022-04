Reproducao / CNN Presidente ucraniano se referiu ao ataque da Rússia a Chernobyl

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou nesta terça-feira (26) a Rússia de ter colocado o mundo "à beira da catástrofe" após a ocupação da central nuclear de Chernobyl no início da guerra .

"O mundo esteve mais uma vez à beira do desastre, porque, para o exército russo, a área de Chernobyl eram como um campo de batalha normal", disse Zelensky durante uma coletiva de imprensa conjunta em Kiev com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi.

Grossi falou de um risco que foi frustrado, mas ainda temido e que há semanas deixa o mundo em suspense. "Nenhum país, desde 1986, representou uma ameaça em uma escala tão grande para a segurança nuclear na Europa e no mundo como fez a Rússia a partir de 24 de fevereiro", acrescentou Grossi.





Leia Também

Na semana passada, as comunicações diretas entre a AIEA e a central nuclear de Chernobyl foram retomadas depois que tropas militares da Rússia haviam tomado o controle da central nuclear no início da invasão e permaneceram no local até 31 de março.

Os temores em relação à central nuclear de Chernobyl eram enormes tanto pelos riscos de vazamento de resíduos radioativos do grande acidente de 1986 como pelo excesso de trabalho dos técnicos - que chegaram a ficar semanas seguidas trabalhando sem parar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.