O procurador-geral da Câmara Municipal do Rio, José Luiz Minc, realizou nesta terça-feira, dia 19, a primeira tentativa de notificar o vereador do Rio Gabriel Monteiro (PL), da representação contra ele no Conselho de Ética. O procurador foi pessoalmente até o gabinete do vereador para que ele assinasse a notificação, mas Monteiro não estava presente.

Na ocasião, o assessor que recebeu José Luiz Minc chegou a ligar para Gabriel Monteiro, que falou com o procurador e tomou conhecimento da notificação, mas a ligação caiu. Solicitado, o assessor preferiu não informar o número de telefone pessoal de Monteiro a José Luiz Minc.

Sem a assinatura do investigado até as 18h ou até o fim da sessão ordinária desta terça-feira na Câmara Municipal, uma nova tentativa será feita na próxima segunda-feira, data limite para notificação. Caso ele não seja encontrado para assinar o documento até o fim do prazo, os vereadores publicarão na próxima terça-feira uma citação em edital no Diário Oficial da Câmara Municipal. A partir da publicação, tem início o prazo de dez dias para que o vereador apresente sua defesa.

O relator do processo, vereador Chico Alencar informou, em coletiva de imprensa nesta tarde, que o Conselho de Ética atua dentro do regimento interno da Casa.

— Nós estamos agindo sem pressa, mas com prazos, dentro da legalidade e dos preceitos constitucionais. O procurador foi de maneira diligente e infelizmente o vereador não estava lá.

Ao GLOBO, o relator lamentou a dificuldade de encontrar Gabriel Monteiro, a qual atribui à negligência do vereador em relação ao processo.

— Eu tomo como uma atitude de desprezo em relação ao procedimento legal do Conselho de Ética e obviamente isso não soma para a defesa dele. É lamentável, mas vamos dentro do prazo legal e da paciência regimental esperar que ele possa ser notificado na segunda-feira. Na terça-feira, pode ser que essa publicação em edital faça com que o processo ande. Ele devia ser o maior interessado, não sei porque essa negligência — avaliou.

Embora não tenha sido encontrado pelo procurador, Gabriel Monteiro (PL) registrou presença, no plenário virtual, na sessão ordinária da Câmara desta terça-feira.

