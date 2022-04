Reprodução/Ansa - 19.04.2022 Helicóptero resgata pessoas que caíram no Lago de Braies, extremo-norte da Itália

Entre domingo (17) e segunda-feira (18), pelo menos 14 turistas caíram no Lago de Braies, um dos mais famosos do norte da Itália, enquanto caminhavam sobre sua superfície congelada.

O incidente mais grave ocorreu na última segunda, quando um casal de italianos da província de Milão afundou no lago enquanto passeava a 50 metros da margem com seu filho de quatro meses.

Ao ver a queda, um albanês de 44 anos pulou na água para ajudar a família e conseguiu salvar a vida do bebê . O casal e o menino foram levados para um hospital com hipotermia, mas não correm risco de morte.

No mesmo dia, outras quatro pessoas caíram na água enquanto caminhavam sobre a superfície congelada em momentos diversos. Além disso, no domingo de Páscoa, os bombeiros já tinham realizado duas intervenções para salvar seis indivíduos que haviam caído no Lago de Braies.

Leia Também

Leia Também

É comum que lagos do extremo-norte da Itália se tornem locais para caminhada e patinação no gelo durante o inverno, quando suas superfícies ficam congeladas. No entanto, o aumento das temperaturas com a chegada da primavera deixa as camadas de gelo mais frágeis e quebradiças.

"As aparências podem enganar. Atualmente, o frio não é suficientemente intenso para permitir a entrada em segurança no gelo", alertou o Corpo de Bombeiros da Itália.

O Lago de Braies fica em Bolzano, província mais setentrional da Itália, a uma altitude de quase 1,5 mil metros. Suas águas cristalinas e o cenário rodeado por montanhas nevadas o tornaram uma cobiçada meta turística dos Alpes italianos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.