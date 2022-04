Reprodução/Montagem iG - 17/03/2022 Joe Biden e Vladimir Putin

O governo da Rússia afirmou nesta quarta-feira (13) que a acusação de "genocídio" feita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é "inaceitável".

"Discordamos categoricamente e consideramos inaceitável qualquer tentativa de distorcer a situação dessa forma", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Biden havia acusado o regime de Vladimir Putin de cometer genocídio na Ucrânia durante um discurso na última terça-feira (12) sobre o aumento dos preços dos combustíveis.

Na ocasião, ele disse que a capacidade de as pessoas encherem os tanques de seus carros não poderia ser condicionada pelo fato de "um ditador declarar guerra e cometer genocídio do outro lado do mundo".

Leia Também

Como a frase foi dita de improviso, o presidente foi questionado mais tarde por jornalistas, porém não recuou. "Sim, eu chamei de genocídio. Está cada vez mais claro que Putin está tentando varrer a ideia de poder ser ucraniano", afirmou o democrata.

Em seguida, Biden salientou que, em último caso, caberá a tribunais internacionais decidir se as ações da Rússia na Ucrânia podem ser enquadradas como genocídio. "Mas certamente é o que parece para mim", acrescentou.

No fim de março, o presidente dos EUA já havia causado polêmica e críticas até de aliados europeus ao chamar Putin de "carniceiro" e dizer que o presidente russo "não poderia continuar no poder".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.