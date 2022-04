Reprodução/@PolicieCZ - 08.04.2022 Bomba da Segunda Guerra explode em quintal e deixa um morto na República Tcheca

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu nesta sexta-feira na cidade de Ostrava, na República Tcheca, durante o trabalho de escavação em uma área residencial. Um homem de 49 anos morreu e outro ficou ferido no incidente. As informações foram confirmadas pela polícia local.

Conforme as autoridades, resultados preliminares da investigação indicam que o homem teria pensado que a bomba era parte da estrutura de um tubulação de esgoto antiga. Ele teria usado um cortador para descartar o material metálico. Pouco depois, ocorreu uma explosão.

A polícia evacuou cerca de 50 pessoas de casas a 300 metros do local do acidente. O homem ferido sofreu uma lesão leve na cabeça.

Munições da Segunda Guerra Mundial são frequentemente encontradas no nordeste da República Tcheca, por onde o Exército Vermelho avançou na primavera de 1945. Segundo a AFP, no ano passado, a polícia evacuou mais de mil pessoas em duas ocasiões diferentes, após bombas não detonadas terem sido localizadas na mesma cidade.

*(com informações de agências internacionais)