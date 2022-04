Reprodução / Twitter - 08.04.2022 Acidente entre trem e carro na Argentina

Tremendo accidente en las vías del tren #Sarmiento en Los Patitos #Merlo . Una familia pasó con la barrera baja, el hombre se bajo a empujar el auto y mientras tanto arriba del vehículo estaban su mujer y sus 3 hijos… esto ocurrió después. Todos fueron trasladados ⁦⁩ pic.twitter.com/Q9TOI4eCPP — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) April 8, 2022

Um trem em alta velocidade se chocou contra um carro e deixou duas pessoas feridas na cidade argentina de Merlo, na província de Buenos Aires, nesta sexta-feira (8). O veículo, que transportava cinco pessoas da mesma família, sofreu um problema técnico e ficou parado nos trilhos. Apenas o motorista conseguiu sair do carro antes da colisão.





Segundo o jornal Clarín , entre os membros da família, estão dois adultos e três menores, provavelmente um pai e uma mãe com seus filhos. Embora não seja possível ver no vídeo, o homem tentou empurrar o carro, mas sem sucesso. Ele, então, foi arremessado assim que o trem atingiu o veículo. Do lado de dentro, o restante da família foi arrastada.

Apesar das fortes imagens, as duas pessoas feridas sofreram politraumatismos leves e não estão em estado grave nem correm risco de vida. Ambas foram encaminhadas para um hospital da região, de acordo com fontes policiais.

Leia Também

Leia Também

Após o acidente, registrado às 7h (horário local), a linha Sarmiento circulou com atrasos e cancelamentos. A situação, no entanto, foi normalizada rapidamente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.