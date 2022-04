Reprodução/Montagem iG 6.4.2022 Manicure reconhece cliente pelas unhas em foto de ataque na Ucrânia

Nesta terça-feira (6), a manicure e maquiadora ucraniana Anastasia, que mora na região de Bucha, recentemente atacada pelas tropas russas, reconheceu o corpo de uma cliente morta no conflito que vive o país após a repercussão de uma foto nas redes sociais.

No Instagram, a profissional conta que viu a foto da mão de uma vítima morta na guerra, publicada por uma agência internacional de notícias. Ao reparar nas unhas da mulher, ela percebeu que era sua cliente, Irina.

Anastasia relatou que o último encontro entre as duas ocorreu em 23 de fevereiro. Em uma das fotos publicadas pela manicure, Irina aparece com as unhas pintadas de vermelho, com exceção da unha do dedo anelar, que tem um desenho de coração.

O esmalte e os detalhes da unha são os mesmos da imagem divulgada por agências internacionais de notícias.

“Imediatamente, eu senti que essa foto me machucava e não conseguia entender o porquê. A mulher nesta foto, que voou pela Ucrânia, pelo mundo, por todas as redes sociais, é minha cliente Irina”, contou.

Segundo Anastasia, no último encontro, Irina a abraçou e pediu que a manicure prestasse atenção e cuidasse da saúde. “Ela era uma curandeira, ela sentia a mim e a minha dor. Pena que não senti a dor dela”, contou.

“Sempre me lembrarei de suas palavras e conselhos, sempre me lembrarei de valorizar a vida e me alegrar em cada momento — porque a vida é uma só. Ela estará na minha alma para sempre”, disse.

A profissional pediu punição aos responsáveis pela morte de Irina e pelos ataques à Ucrânia. “Vamos punir todos. Não esqueceremos a Rússia e não perdoaremos” , afirmou.

