Reprodução/redes sociais Escola atacada na Ucrânia

A ONG Save The Children informou na última segunda-feira (4) que, em média, 22 escolas são atacadas por dia na Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro.

De acordo com a denúncia apresentada pela ONG, os ataques efetuados pelas forças russas deixaram por volta de 5,5 milhões de crianças sem acesso a educação.

O levantamento ainda apontou que pelo menos 869 escolas foram danificadas em território ucraniano e 83 edifícios de instituições acabaram completamente destruídos. A área mais atingida foi a região leste do país europeu, onde mais de 400 mil crianças viviam antes da escalada do conflito.

Apenas na cidade sitiada de Kharkiv, os bombardeios russos destruíram ao menos 50 prédios escolares.

“A educação está sob ataque na Ucrânia. Todos os alunos e professores devem ser protegidos dos horrores desta guerra, pois as escolas devem ser locais de aprendizagem seguros para as crianças, sempre livres de ataques. O ensino não pode e não deve ser deixado de lado em tempos de crise, é essencial para a proteção, sobrevivência e futuro das crianças”, alertou Pete Walsh, diretor da Save The Children.

Como forma de apoio para as crianças que estão fugindo do conflito na Ucrânia, a cidade de Bolonha organizará nesta terça, na Piazza Maggiore, um evento chamado “It’s up to us – Music for Peace”.