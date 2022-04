Reprodução 18/03/2022 Prefeito anunciou ontem que cidade estava live de militares russos

O prefeito de Bucha , perto da capital Kiev, informou neste sábado (2) que há pelo menos 300 pessoas enterradas em "valas comuns" na cidade.

A declaração foi dada logo após as autoridades ucranianas encontrarem 20 corpos de homens com trajes civis em uma rua da cidade recém libertada da ocupação russa.

Segundo relatos de repórteres no local, um dos cadáveres estava com as mãos amarradas, enquanto que os outros estavam posicionados ao longo de centenas de metros. As causas das mortes não foram determinadas oficialmente.

A cidade estava sitiada pelos militares russos e foi recuperada pelas forças ucranianas ontem (1º), de acordo com o prefeito de Bucha, Anatolii Fedoruk.

Protestos

Hoje, forças russas dispararam contra uma manifestação pacífica em Enerhodar, no território do oblast de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, onde foram ouvidas explosões.

A informação foi relatada pela empresa estatal de energia nuclear ucraniana Energoatom, citada pelo Kyiv Independent, segundo a qual os russos prenderam um número desconhecido de pessoas que se opunham à ocupação.

Leia Também

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, pessoas são vistas fugindo de uma reunião enquanto tiros são ouvidos e nuvens de fumaça sobem.





Já na Rússia, a ONG OVD-Info revelou que quase 180 pessoas foram presas hoje em 15 cidades russas por protestarem contra a guerra na Ucrânia.

Em Moscou, uma mobilização contra a invasão foi marcada no Parque Zaryadye, perto do Kremlin. Pouco depois, a polícia começou a deter pessoas que estavam sentadas nos bancos do local, no meio de uma tempestade de neve.

Os protestos foram convocados nas redes sociais para acontecer em 30 cidades, de Vladivostok (extremo oriente) a Sochi (sul). A polícia também prendeu manifestantes em São Petersburgo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.