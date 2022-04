Reprodução: commons Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria enfrentando um câncer na tireoide, informou nesta sexta-feira (1º) a mídia independente russa Proekt em uma longa investigação.

A publicação relatou a lista de médicos pessoais que acompanham o presidente russo em suas viagens, incluindo um cirurgião especializado em câncer de tireoide.

"Desde o início do primeiro mandato de Putin, o Kremlin começou a esconder informações sobre a saúde do então jovem presidente, mesmo quando ele caiu do cavalo, ferindo as costas", diz o texto.

Após a divulgação da reportagem, o Kremlin negou os rumores sobre a suposta doença. Segundo o porta-voz Dmytry Peskov, citado pela agência Pravda, o fato não é verdadeiro.

Recentemente, um relatório de inteligência do Pentágono e da Ucrânia, citados pela imprensa internacional, já havia informado que Putin estava com câncer terminal, mas de intestino. No entanto, nenhuma especulação foi confirmada.

