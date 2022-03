Reprodução / Twitter - 22.03.2022 Ataque russo a bairro de Kiev

A guerra na Ucrânia já causou US$ 63 bilhões (R$ 298 bilhões na coatação atual) em danos à infraestrutura do país. A estimativa é da Faculdade de Economia de Kiev (KSE, em inglês), considerando dados até 24 de março, quando a invasão militar da Rússia completou um mês.

Conforme o levantamento, ao menos 4.431 edifícios residenciais foram danificados, destruídos ou tomados por tropas russas, juntamente com 92 fábricas e armazéns e 378 escolas.

Além disso, 12 aeroportos e sete usinas termelétricas ou hidrelétricas foram destruídos, danificados ou capturados. Danos em estradas, portos, pontes e bases áreas militares também foram contabilizados.

A primeira pesquisa sobre o tema foi publicada em 17 de março. Uma semana depois, o prejuízo já havia aumentando em US$ 3,5 bilhões.

Leia Também

Ao lado do Ministério da Economia ucraniano, a KSE também calculou que as perdas econômicas totais do país desde o início da guerra variam de US$ 543 bilhões a US$ 600 bilhões. O número considera perdas diretas e indiretas como queda do PIB, investimentos suspensos, saída de mão de obra, defesa adicional, custos de apoio social, entre outros.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.

* Com informações de agências internacionais