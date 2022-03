Sociedade Geográfica Russsa Oficial russo é morto em combate Ucrânia

A morte de Andrei Paliy, vice comandante da frota do Mar Negro da Marinha da Rússia, durante combate em Mariupol foi confirmada pelo governador de Sebastopol.

Inicialmente, a morte de Paly foi confirmada por Konstantin Tsarenko, secretário da Escola Naval Nakhimov, através da rede social Vkontakte (VK).

O governador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, escreveu em seu canal no Telegram que "Andrei Nikolaevich escolheu defender a Pátria como obra de sua vida e morreu por nosso futuro pacífico.". Sebastopol é uma importante base da Frota do Mar Negro da Rússia e está localizada na península da Crimeia, que Moscou anexou da Ucrânia em 2014.

A Sociedade Geográfica Russa, da qual Andrei Paliy fazia parte, lamentou a morte do militar em uma nota publicada no site da instituição. De acordo com a publicação, Paliy nasceu em Kiev, na Ucrânia, em 1971, e se formou na Escola Naval em 1992.



A Marinha russa não se pronunciou oficialmente sobre a morte de Paliy.