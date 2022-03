Reprodução/CNN Portugal Carrinhos de bebês vazios são colocados em rua para simbolizar crianças mortas na guerra da Ucrânia

Os ucranianos encontraram uma maneira impactante e ao mesmo tempo sutil de mostrar ao mundo o horror da guerra no país. Dezenas de carrinhos de bebês vazios foram colocados na cidade de Lviv. Eles representam o número de crianças mortas após a invasão da Rússia.

Além dos carrinhos, brinquedos de crianças foram colocados no local. A iniciativa foi da prefeitura de Lviv. Ao todo, 109 carrinhos de bebê simbolizavam cada criança morta no conflito.

Nesta sexta-feira, o principal representante russo nas conversas sobre um cessar-fogo na Ucrânia e sobre um acordo que pavimentará as relações entre Moscou e Kiev , Vladimir Medinsky, afirmou que os dois lados estão "no meio do caminho" sobre os termos de uma eventual desmilitarização ucraniana, e apresentam posições similares em outros temas centrais.

Ao mesmo tempo, o presidente russo, Vladimir Putin, manteve a retórica elevada em conversas com líderes da Alemanha e França, e acusou a Ucrânia de cometer "crimes de guerra" no atual conflito.

Leia Também

Discurso de Putin

Por outro lado, o presidente da Rússia, Vladimir Putin , discursou nesta sexta-feira (18) em um estádio lotado em Moscou e invocou até a Bíblia para justificar a invasão à Ucrânia.

O evento ocorreu por ocasião do oitavo aniversário da anexação da Crimeia e foi marcado por cânticos nacionalistas e pessoas exibindo a letra "Z", que passou a ser estampada em equipamentos das Forças Armadas russas e virou símbolo dos apoiadores da guerra.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.

*(com informações da Agência O Globo)