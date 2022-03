Reproducao: Youtube Kiev, capital da Ucrânia, vai receber líderes do leste europeu nesta terça-feira

Nesta terça-feira (15), os primeiros-ministros de Polônia, República Tcheca e Eslovênia viajaram a Kiev, em meio ao bombardeio das tropas russas. Eles são os primeiros representantes estrangeiros a fazer uma visita à Ucrânia desde o início da invasão de Vladimir Putin, em 24 de fevereiro.

Os políticos atravessaram a fronteira da Ucrânia com a Polônia por volta das 8h e foram de trem até Kiev. Eles irão discursar em nome da União Europeia para apresentar um pacote de ajuda ao país e devem se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky em seu escritório.

Nesta terça, mais prédios residenciais em Kiev foram bombardeados pelos russos. Ao menos duas pessoas morreram.

