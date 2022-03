Reprodução Bombeiros encontram corpo de jovem levado por enchente na zona leste de SP

Foi localizado pelo Corpo de Bombeiros um homem que morreu afogado ao ser arrastado pela correnteza no piscinão do Córrego Aricanduva, na região do Iguatemi na zona leste da capital paulista. O rapaz tinha desaparecido na madrugada de sábado (12) e foi encontrado ontem (13).

O bombeiros iniciaram as buscas ainda na manhã de sábado. Porém, devido as fortes chuvas na região, os trabalhos tiveram de ser interrompidos e foram retomados no dia seguinte.

As chuvas que atingiram a cidade na madrugada e início da manhã de sábado provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade. Os bombeiros informaram ter recebido 55 chamados relacionados a enchentes na cidade e 10 sobre desabamentos ou desmoronamentos.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) é que o tempo continue instável hoje (14), com pancadas de chuva à tarde e durante a noite. O órgão municipal alerta para que o solo encharcado pelas fortes chuvas dos últimos dias aumenta o risco de alagamentos, transbordamento de córregos e deslizamentos de terra.

Nas primeiras duas semanas de março, já choveu na cidade de São Paulo, segundo o CGE, o equivalente a 147,8 milímetros, 84,4% do esperado para o mês de março.