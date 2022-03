Mark Garten/ UN Photo Registro de uma reunião na ONU

Nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reunirá para discutir as denúncias da Rússia sobre o suposto uso de armas biológicas por parte dos EUA no conflito contra a Ucrânia.

"A Missão Diplomática Russa pediu uma reunião do Conselho de Segurança para discutir as atividades biológicas militares dos EUA no território da Ucrânia" , afirmou via twitter o primeiro vice-representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Dmitry Polyanskiy.

Na quarta-feira (9), o governo do país norte-americano negou as acusações de que Washington estaria operando laboratórios de guerra biológica na Ucrânia. As alegações foram chamadas de "risíveis" e as autoridades do país sugeriram que Moscou pode estar tentando justificar o próprio uso de arma química ou biológica.

"Este é exatamente o tipo de ação falsa que alertamos que a Rússia pode iniciar, para justificar um ataque com armas biológicas ou químicas", disse Olivia Dalton, porta-voz da missão dos EUA nas Nações Unidas.

Leia Também

"A Rússia tem um histórico bem documentado de uso de armas químicas e há muito tempo mantém um programa de armas biológicas que viola a lei internacional. Não vamos deixar a Rússia se safar" , acrescentou.

Na noite de terça-feira (8), a Rússia tornou a falar sobre a denúncia, reiterada de que os Estados Unidos desenvolvendo armas biológicas em laboratórios ucranianos. Tais afirmações, divulgadas na mídia russa, aumentaram no período anterior à movimentação militar de Moscou na Ucrânia e foram feitas na quarta-feira pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

O mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, usou suas redes sociais na madrugada de hoje para se pronunciar, negando as acusações: "Se quisermos saber os planos da Rússia, basta ver do que eles nos acusam", disparou no vídeo, questionando qual seriam os alvos dos russos para suas armas químicas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.