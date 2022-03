UNICEF/Aleksei Filippov Pessoas na estação ferroviária de Lviv-Holovnyi em Lviv, no oeste da Ucrânia, esperando para embarcar

A Rússia anunciou que irá abrir unilateralmente corredores humanitários na Ucrânia para evacuação de civis para seu território, todos os dias pela manhã, informou a agência Tass nesta quinta-feira (10).

"Declaramos oficialmente que corredores humanitários em direção à Federação Russa serão abertos de forma unilateral, e sem qualquer coordenação, diariamente à 10h, no horário local, e em outras direções por acordo com a parte ucraniana", disse Mikhail Mizintsev, diretor do Centro de Controle de Defesa Nacional russo.

O Ministério da Defesa russo alega que mais de 187 mil ucranianos já foram retirados de áreas perigosas sem a participação de Kiev, que "ainda proíbe categoricamente e se rejeita a autorizar a saída de residentes civis em direção à Rússia".

Com isso, o governo de Vladimir Putin se compromete a abrir rotas de fuga mesmo sem o consentimento do governo ucraniano.

Em nota, Mizintsev disse ter pedido ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha e à ONU que informassem as autoridades ucranianas sobre a intenção de Moscou de abrir as passagens para seu próprio território.

No entanto, afirmou que é "impossível" limpar as minas do corredor humanitário de Mariupol, que "foram depositadas pelos nacionalistas".

Até o momento, de acordo com os russos, mais de 2,6 milhões de civis querem ser evacuados de cerca de 2 mil áreas habitadas na Ucrânia, mas até agora Kiev colaborou na abertura de apenas quatro corredores de um total de 14 sugeridos pela Rússia.

