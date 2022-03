foto: Reprodução Twitter FAB Aviões da FAB com brasileiros que estavam na Ucrânia chegam ao Brasil

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) que foram enviados para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia chegaram, na manhã desta quinta-feira (10), no Brasil. As aeronaves fizeram uma escala em Recife e, de lá, seguirão para Brasília, onde vão participar de uma cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

No total, estão sendo transportados 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, além de 14 crianças que não tiveram a nacionalidade divulgada. Também foram trazidos oito cachorros e dois gatos.

- Nossos irmãos, que estavam na Ucrânia, estão a caminho.

- Agora estão em Recife.

- Chegam a Brasília, na Base Aérea, por volta das 12h15, juntamente com seus pets.

- Cmt @fab_oficial @CBaptistaJr ;

- @ItamaratyGovBr (Min Carlos França) ;

- Presidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/D0us4Bsi3d — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 10, 2022

Foram utilizadas uma aeronave de modelo KC-390 e outra Legacy. Os aviões pousaram na Base Aérea de Recife por volta de 6h40 da manhã. A previsão era que fosse feita uma escala de cerca de três horas. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, acompanha o grupo.

Um cerimônia para recepcionar os repatriados está programa para ocorrer na Base Aérea de Brasília às 12h, com a presença de Bolsonaro.

Cerca de 500 brasileiros viviam na Ucrânia, mas, desde que tropas russas invadiram o país, muitos estão deixando aquele território e se dirigindo para Varsóvia, na Polônia.

De acordo com a FAB, aviões do mesmo modelo foram usados para transportar doações para vítimas da explosão em Beirute, no Líbano, em 2020, e para prestar apoio às vítimas do terremoto no Haiti, em 2021.

A bordo da aeronave, o governo brasileiro ainda enviou 11,6 toneladas de doação humanitária para a população ucraniana.

