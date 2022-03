Reprodução / Rádio BandNews FM Civis ucranianos deixando Rússia

O Exército russo anunciou que fará uma nova trégua na guerra contra a Ucrânia nesta quarta-feira (9). A medida visa possibilitar a retirada de civis do país em segurança.



"A Rússia anuncia um regime de cessar-fogo a partir de 9 de março, às 10h, no horário de Moscou [4h em Brasília], e está pronta para criar corredores humanitários", declarou o governo russo, conforme relatado pela agência Tass e reproduzido pela Folha de S. Paulo.



Nesta terça (8), grupos de cidadãos ucranianos já conseguiram sair do país por meio de corredores humanitários nas cidades de Sumy e Irpin. Outras duas tentativas de cessar-fogo para saída de civis falharam na cidade portuária de Mariupol .



Além disso, o governo russo foi alvo de críticas por ter proposto corredores humanitários que levariam os cidadãos para a Rússia ou para Belarus, cujo governo apoia o presidente russo Vladimir Putin.

As nações estão em guerra desde o dia 24 de fevereiro porque o Kremlin não aceita o desejo do governo ucraniano em integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente. A Otan nasceu em 1949 com o propósito de se opor à antiga União Soviética, bloco socialista que no passado reuniu Rússia e Ucrânia, entre outros países.

