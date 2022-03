Reprodução/Twitter Protesto neste domingo (6) em São Petersburgo na Rússia

A polícia da Rússia prendeu neste domingo (6) pelo menos 4,3 mil pessoas que protestavam contra a invasão à Ucrânia em cerca de 50 cidades do país.

O balanço é da ONG russa de direitos humanos OVD-Info, que diz que o número de prisões desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, já é de quase 15 mil.

Apesar da repressão por parte do regime de Vladimir Putin, a Rússia tem registrado protestos diários contra a invasão à Ucrânia, ainda que de forma limitada. O dissidente Alexey Navalny lançou da cadeia um apelo por manifestações constantes em defesa da paz.

Apenas neste domingo, pelo menos 1,6 mil pessoas foram presas em Moscou. Além disso, uma van com manifestantes detidos sofreu um acidente que deixou nove feridos.

