Reprodução/Creative Commons Usina de Zaporíjia

Soldados russos tomaram o controle, nesta sexta-feira, da usina nuclear ucraniana de Zaporíjia, a maior da Europa. A Ucrânia é fortemente dependente da energia nuclear e tem 15 reatores em operação que geram cerca de 54% das necessidades de eletricidade do país.

A Associação Nuclear Mundial, um órgão internacional que representa a indústria, forneceu informações sobre o setor de energia nuclear do ucraniano.

Que tipo de planta nuclear a Ucrânia opera?

Os reatores da Ucrânia estão localizados em quatro plantas separadas. Todos os 15 são reatores de energia água-água (VVER), o que significa que são resfriados a água e moderados a água. Eles foram originalmente desenvolvidos na ex-União Soviética. Dos reatores, 12 entraram em operação na década de 1980, um em 1995 e dois em 2004.

Em 2020, as usinas geraram cerca de 13.107 gigawatts elétricos (GWe), a terceira maior quantidade de energia nuclear produzida na Europa depois da Rússia (27.653 GWe) e da França (61.370 GWe). Todas elas são operados por uma estatal, a Empresa Nacional de Geração de Energia Nuclear da Ucrânia (Energoatom).

Onde estão os reatores?

Quatro reatores estão agrupados na usina de Rivne, no Noroeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia, e dois estão na usina de Khmelnitski, cerca de 180 km a Sudeste de Rivne. Três reatores estão na usina do sul da Ucrânia, cerca de 170 km ao norte da cidade portuária de Odessa. Os seis reatores restantes operam na gigantesca usina de Zaporíjia.

Os locais estão ameaçados pelo conflito?

As forças russas tomaram a usina de Zaporíjia durante a noite. Granadas provocaram um enorme incêndio em um centro de treinamento da instalação nesta sexta-feira. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que a usina estava intacta e que apenas um reator estava funcionando, com cerca de 60% da capacidade.

Um funcionário da Energoatom disse que as tropas russas estavam perto da cidade de Voznesenk, cerca de 30 quilômetros da planta que fica ao Sul. Ele disse que uma ponte que entrava na cidade havia sido explodida, retardando seu avanço. As usinas de Rivne e Khmelnitski não parecem estar sob qualquer ameaça imediata.

E Chernobyl?

A agora extinta Usina Nuclear de Chernobyl fica a cerca de 108 quilômetros ao norte da capital ucraniana, Kiev. Um de seus quatro reatores explodiu em 1986, expelindo nuvens de radiação por toda a Europa. O local ainda é radioativo, e uma enorme cúpula protetora cobre o reator destruído. A área foi tomada pelas forças russas em 24 de fevereiro.

As plantas existentes na Ucrânia são como Chernobyl?

Não. Os reatores atuais da Ucrânia são muito mais seguros do que aqueles de “primeira geração” de Chernobyl, que tinham um sistema de refrigeração profundamente defeituoso e não possuiam um prédio de contenção para proteger o núcleo.

Por outro lado, os componentes essenciais do reator na usina de Zaporíjia estão alojados dentro de um prédio de contenção de concreto reforçado com aço projetado para resistir a acidentes ou explosões de aeronaves, disse Mark Wenman, especialista em materiais nucleares do Imperial College London.

— O núcleo do reator está alojado em um vaso de pressão de aço selado com paredes de 20 cm de espessura — disse ele.

A Energoatom também gastou milhões de dólares nos últimos anos para implementar modernizações de segurança em todas as plantas.

Então as plantas estão seguras, apesar da guerra?

Embora as plantas sejam robustas, a AIEA alertou que funcionários estressados pelos combates podem cometer erros inadvertidamente. Isso significa que o bem-estar dos trabalhadores nucleares era “uma questão humanitária, mas não apenas: também é uma questão técnica”, segundo o chefe da AIEA, Rafael Grossi.

Os funcionários que operam usinas nucleares normalmente trabalham em turnos, mas a AIEA disse que os funcionários de Chernobyl não podem alternar seus turnos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, e na sexta-feira a AIEA expressou preocupação com o bem-estar dos funcionários em Zaporíjia.

