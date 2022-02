Alan Santos/ PR Jair Bolsonaro e Vladimir Putin, presidentes do Brasil e da Rússia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin , neste domingo (28). A informação foi esclarecida pelo gabinete do ministro das Relações Exteriores Carlos França pouco depois da entrevista coletiva concedida por Bolsonaro.

Ao citar o confronto iniciado pela Rússia ao invadir a Ucrânia e pontuar que o Brasil permaneceria neutro na questão, Bolsonaro afirmou que tinha conversado com Putin por duas horas. Segundo o MRE, ele se referia ao encontro presencial, em Moscou, realizado há pouco mais de uma semana. Não houve, portanto, nenhum contato telefônico.

"Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de duas horas de conversa, tratamos de muita coisa", contou Bolsonaro.

"A questão dos fertilizantes foi uma das mais importantes, tratamos do nosso comércio. E, obviamente, ele falou alguma coisa da Ucrânia que eu me reservo aí como segredo de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam", acrescentou.

Na coletiva, Bolsonaro afirmou ainda que a ordem é manter cautela antes de qualquer declaração.

"Não podemos, ao tentar solucionar um caso, que é grave - ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum -, mas trazermos problemas gravíssimos pra toda humanidade e para o nosso país também, que está nesse contexto."

