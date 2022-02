Reprodução/O Globo Mortes em aeroporto após invasão repercutem na imprensa russa

O Ministério da Defesa da Rússia informou que " 200 nacionalistas ucranianos " foram "destruídos", ou seja, mortos, na operação com paraquedistas militares no aeroporto de Gostomel, que fica a cerca de 30 quilômetros de Kiev.

Ainda de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia paraquedistas militares russos aterrissaram no aeroporto de Gostomel, parte oeste de Kiev pouco antes do ocorrido. A capital está sendo cercada pelas tropas russas.

Kiev na defensiva

Com o avanço das tropas russas pelo território da Ucrânia, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que a capital "entrou em um nova fase, a de posicionamento defensivo, pronta para resistir também com o apoio de muitos cidadãos".

Segundo fontes do governo norte-americano, Kiev pode cair nas mãos dos russos "nos próximos dias".