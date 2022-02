foto: EPA Aproximadamente 100 mil ucranianos já fugiram da Ucrânia por causa da guerra segundo a ONU

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou nesta sexta-feira (25) que a União Europeia já está trabalhando em um terceiro pacote de sanções contra a Rússia por conta da invasão à Ucrânia .

"Conversei com o presidente Volodymyr Zelensky enquanto Kiev está sob constante ataque por parte das forças russas. A insensata perda de vidas civis devem cessar. A Europa está do lado do povo da Ucrânia e continuará a fornecer apoio. Um segundo pacote de sanções com consequências maciças e graves foi aprovado na noite de ontem e um novo pacote já está em preparação urgente", disse Michel.

Os dois pacotes anteriores afetaram dezenas de empresas, inclusive aéreas, indivíduos e bancos russos e, conforme a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, essas medidas impactam "70% do mercado russo".

"Vamos tentar erodir as bases da economia e reduzir as reservas dos russos ricos que já não poderão colocar seu dinheiro em paraísos fiscais", disse a líder do Executivo ao anunciar as medidas.

Já o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, afirmou que irá a Bruxelas nesta sexta para debater e aprovar as sanções "exemplares" contra Moscou.

"Por meses, nós tentamos uma solução diplomática enquanto [Vladimir] Putin preparava um conflito. A Itália, os parceiros da UE e os aliados atlânticos, todos juntos, promoviam a paz enquanto o governo russo planejava a guerra. Bombardeios, vítimas inocentes, terror. Essa agressão militar russa na Ucrânia, se não for parada, pode colocar em risco toda a segurança da Europa", afirmou o chanceler.

Além da União Europeia, a Rússia vem sendo alvo de sanções dos Estados Unidos, Reino Unido e países alinhados à Otan e aos ocidentais.