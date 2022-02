Reprodução / CNN Brasil Ucrânia é invadida por tropas russas

Em Chuhuiv, cerca de 530 km de Kiev, capital da Ucrânia, um complexo de apartamentos foi alvo de um ataque aéreo na manhã desta quinta-feira (24), durante a ofensiva russa ao país vizinho. O ataque deixou várias idosas feridas e aconteceu após a Rússia prometer, ainda nesta madrugada, que não atacaria civis.

Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento em que os bombeiros tentam apagar um incêndio em uma das residências.

Russians bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv pic.twitter.com/EXpvbwhRM5 — Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022

De acordo com os guardas de fronteira ucranianos, as forças russas entraram na região do norte de Kiev a partir de Belarus para executar um ataque com mísseis contra alvos militares. Porém, em Chuhuiv, cenas mostram que civis ficaram feridos e casas foram destruídas após a operação.

Segundo o comando militar da Ucrânia, além do ataque em Chuhuiv, 4 pessoas morreram e 10 ficaram feridas após um projétil russo atingir um hospital em Vuhledar, no leste da Ucrânia, a 311 km de Chuhuiv e 741km de Kieve. Entre os feridos estão seis médicos.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wolfgang Schwan (@wolfgang_schwan)

A ação russa na Ucrânia teve início na madrugada desta quinta-feira (24). Após o início das mobilizações russas, houve registro de explosões e ataques a unidades de fronteiras ucranianas, além de movimentações de tanques. As ofensivas da Rússia fizeram as sirenes de emergência dispararem na Ucrânia e o presidente Volodymyr Zelensky adotar lei marcial no país.

