Reprodução/TV Globo Ataque russo: mapa mostra onde Ucrânia já foi bombardeada

Após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizar o início de uma operação militar na Ucrânia, diversas regiões do país foram bombardeadas pelos militares russos. Explosões foram relatadas em diversos pontos do país na madrugada desta quinta-feira (24). O iG preparou um mapa e te mostra quais regiões ucranianas foram atingidas até o momento. Veja:



Explosões relatadas de Felipe Freitas

Estratégia

A Rússia lançou mísseis em aeroportos e quartéis militares perto de Kiev, a capital do país, segundo autoridades ucranianas. No sul, tropas russas desembarcaram em Odessa, com o objetivo de cercar o país. Tropas também estariam em Belarus, aliado dos russos.

Os serviços de emergência da Ucrânia afirmaram que ataques foram lançados contra 10 regiões, principalmente no leste e sul do país. No Sul, foi relatada uma coluna de fumaça subindo do Aeroporto Internacional de Kherson, em uma região que faz fronteira com a Crimeia.

Desde outubro do ano passado, a Rússia vem construindo força militar ao longo da fronteira com a Ucrânia, com até cerca de 190 mil soldados, segundo autoridades americanas e ucranianas.

