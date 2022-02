Reprodução/Flickr Bandeiras da União Europeia

O Conselho Europeu adotou formalmente nesta quarta-feira (23) o pacote de sanções contra a Rússia depois do reconhecimento das áreas separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk. As medidas serão publicadas ainda hoje no Diário Oficial europeu e entrarão em vigor imediatamente.

Segundo o que havia sido publicado de maneira antecipada pelos líderes do bloco, as medidas afetam 27 indivíduos e entidades que "prejudicam a integridade territorial da Ucrânia".

Entre os punidos, estão pessoas envolvidas na decisão de reconhecer as duas áreas como repúblicas independentes, bancos que financiam as ações militares e entidades que permitem que o governo e instituições russas acessem os mercados de capitais e financeiros do bloco europeu.

As pessoas físicas afetadas ainda terão bens em território europeu congelados e a proibição de viagens para os Estados-membros.

Esse é considerado apenas o primeiro pacote de sanções, que foi aprovado por unanimidade pelos 27 países-membros. Outros poderão ser implementados se a Rússia não retirar suas tropas das áreas separatistas e também ao longo da fronteira entre as duas nações. Estima-se que estejam na região entre 170 mil e 190 mil soldados russos.

Além dos europeus, também os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram sanções contra Moscou. Os líderes dos três estão em constante contato para aplicar punições aos russos de maneira coordenada.

Nesta quarta, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que responderá as sanções de maneira "forte e dolorosa".

Já Kiev pediu que as punições sejam ainda mais duras para conter o avanço das tropas de Putin.