Reprodução/ABC4 Equipes atuam na cena do crime, em frente a um fast-food onde uma criança de 4 anos disparou uma arma contra policiais

Um homem foi preso na cidade de Midvale, no estado americano do Utah, acusado de ter mandado seu filho de quatro anos de idade disparar contra policiais nesta segunda-feira. Momentos antes, o homem, identificado como Sadaat Johnson, de 27 anos, teria apontado a arma contra funcionários de um fast-food devido a problemas com seu pedido.

Johnson foi preso por abuso infantil e uso ameaçador de arma de fogo. A assistência social tem a guarda dos dois filhos do homem.

Um policial teria se aproximado do carro do homem, estacionado no drive-thru de um Mcdonald's, quando a bala foi disparada. Ele teve tempo de se desviar, sofrendo apenas ferimentos superficiais no braço. Com o dedo no gatilho, estaria uma criança de apenas quatro anos, segundo a versão da polícia.

"Todos os oficiais que estão aqui hoje não conseguem acreditar", disse a xerife de Salt Lake City, Rosie Rivera, que afirmou ainda ter sido o disparou uma ordem de Sadaat Johnson.

O tiro não foi respondido pelos policiais, pois um deles avistou a tempo o filho de Johnson e alertou os demais da presença da criança.

