Reprodução/redes sociais Jen Psaki

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira (18) que o "Brasil parece estar do outro lado da comunidade global" em relação às tensões entre Rússia e Ucrânia.

A declaração de Psaki aconteceu após ser questionada se o país se sentia traído por Bolsonaro. O presidente brasileiro se encontrou com Putin no início da semana .

"Eu diria que a vasta maioria da comunidade global está unida em uma visão compartilhada, de que invadir um outro país, tentar tirar parte do seu território, e aterrorizar a população, certamente não está alinhado com valores globais e, então, acho que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global", disse.

Ontem (17), o governo dos EUA já tinha criticado o encontro entre Bolsonaro e Putin . "O Brasil, como um país importante, parece ignorar a agressão armada por uma grande potência contra um vizinho menor, uma postura inconsistente com sua ênfase histórica na paz e na diplomacia", declarou um porta-voz do Departamento de Estado americano à TV Globo.