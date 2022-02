Reprodução Autoridades tentam resgate de criança presa em poço nos Marrocos

Neste sábado (5), o resgate do menino Rayan, de 5 anos, que caiu em um poço de 32 metros de profundidade no Marrocos , entra no quarto dia. As equipes continuam cavando o local com o auxílio de pás e retirando pedras com as mãos para evitar deslizamentos de terra.

A criança caiu no poço na noite da última terça-feira (1º) . O buraco foi cavado próximo à casa de Rayan, na cidade de Tamorot, a 100 quilômetros de Chefchaouen, no norte do país.

Uma câmera acompanha o menino e monitora o estado de saúde dele, que tem alguns ferimentos no rosto e aparenta estar cansado. Ele também está recebendo comida, água e oxigênio.

De acordo com as autoridades, o processo parece estar no estágio final, já que os resgatistas estão muito perto de Rayan. Os trabalhadores cavaram um túnel paralelo ao poço e agora usam um túnel horizontal para tentar acesso à criança, já que o buraco é estreito e de difícil acesso.

As equipes, que contam com médicos de plantão, estão paramentadas no local prontas para socorrer o menino assim que ele for retirado do posto. Além disso, um helicóptero também está pronto para levar Rayan ao hospital assim que o resgate for finalizado.