Nesta quinta-feira (27), um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a cidade de Pangai, em Tonga, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Os tremores ocorreram doze dias após o arquipélago ser afetado pela erupção de um vulcão que causou um tsunami no local.

Segundo o USGS, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 14,5 km.

Até o momento, não há relato de vítimas ou estragos causados pelos abalos. O alerta de tsunami também não foi acionado após o ocorrido.

A região está em alerta para terremotos desde a erupção do Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai no último dia 15, que deixou três mortos, além de estragos e casas completamente devastadas no local . Cientistas descreveram a erupção com a "mais alta desde 1883".

Tonga ainda se recupera das consequências do ocorrido. Na semana passada, os serviços de emergência transportaram água potável para a ilha, que ficou incomunicável após o tsunami . A capital da nação, Nuku'alofa, teve ondas que chegaram a 1,2 metro. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram casas e edifícios situados em frente à praia sendo tomados pela água .