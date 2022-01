Pixabay License Terremoto atinge Itália

Um terremoto de magnitude 4.3 na escala Richter assustou moradores da região da Calábria, no extremo-sul da Itália , na manhã desta quinta-feira (20).

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o sismo teve epicentro no mar, a 87 quilômetros de Reggio Calabria, cidade mais populosa da região, com 173 mil habitantes, e foi registrado a 10 quilômetros de profundidade.

O tremor também foi sentido em outros importantes municípios calabreses, como Vibo Valentia, Lamezia Terme e Catanzaro, e fez com que escolas e edifícios fossem evacuados. Pessoas que estavam em casa saíram às ruas para se proteger.

Já a circulação ferroviária em algumas áreas litorâneas da região foi suspensa. Até o momento, no entanto, não há registro de feridos ou danos.

A Itália é um dos países com maior atividade sísmica no mundo e fica na junção das placas tectônicas africana e eurasiática, as quais se chocam constantemente.

Segundo o INGV, o território italiano registrou 16.095 terremotos em 2021, uma média de 44 por dia, mas quase todos eles passaram despercebidos devido à sua baixa magnitude.