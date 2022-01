13/1 na história: tragédia em El Salvador e Battisti preso marcam data

Em 13 de janeiro, o mundo assistiu a tragédia de um sismo em El Salvador que matou 800 pessoas. Além disso, a prisão do italiano foragido Cesare Battisti, a aprovação do impeachment de Trump e o naufrágio do navio Costa Concordia marcaram a data. Relembre →