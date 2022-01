Reprodução/Pixabay O "dia de fúria" de Lan causou danos de quase 20 mil yuans (cerca de R$ 17,5 mil na cotação atual) - Imagem Ilustrativa

Lan, um homem chinês, foi condenado a sete anos de prisão por ter queimado uma caixa de telecomunicações de fibra óptica, localizada em uma via pública da China. Ele estava irritado com a lentidão da conexão e resolveu atear fogo.

O crime aconteceu em junho do ano passado e foi encontrado graças à arma do crime, segundo o tribunal da cidade de Cenxi, na província de Guangxi: um isqueiro.

No dia que queimou a caixa com fios, ele havia deixado um cybercafé da cidade reclamando da lentidão da rede, no dia que queimou a caixa com fios.

Sua ação derrubou a internet de um hospital público da cidade e em quase 4 mil residências, por um período de 24 a 48 horas.

Lan causou danos de quase 20 mil yuans (cerca de R$ 17,5 mil na cotação atual).

As informações são do G1 .