O vulcão Wolf, que fica no arquipélago de Galápagos, Equador, entrou em erupção nesta sexta-feira (07), após 7 anos adormecido. A última vez em que o fenômeno se encontrou desperto foi em 2015, após 33 anos inativo.

Localizado no norte da Ilha Isabela, o vulcão está a cerca de 100 km das comunidades. Suas encostas abrigam as iguanas-rosadas (Conolophus marthae), uma espécie única no mundo.



O diretor do Parque Nacional de Galápagos (PNG), Danny Rueda, disse que “espécies emblemáticas, como tartarugas, iguanas terrestres e, principalmente, iguanas-rosadas, estão fora do fluxo de lava. O funcionário fez um sobrevoo e verificou que a lava se dirige para o sul da cratera do vulcão.

Ainda segundo o Parque, a erupção começou por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira.

O Instituto Geofísico de Quito informou em nota que "não há populações próximas ao vulcão ou na direção das nuvens de cinzas".

O arquipélago de Galápagos possui flora e fauna únicas no planeta. Além disso, as Ilhas Galápagos são moradia das iguanas cor de rosa, iguanas amarelas e as famosas tartarugas gigantes de Galápagos.