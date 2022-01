Reprodução Integrantes do Exército de Libertação Nacional (ELN)

Pelo menos 17 pessoas morreram no estado colombiano de Arauca, que faz fronteira com a Venezuela, por conta de um conflito entre a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e grupos dissidentes das Farc, que disputam o controle da região. Os confrontos se deram nas cidades de Arauquita, Tame, Fortul e Saravena neste domingo.

De acordo com o jornal colombiano 'El Tiempo', as dissidências da Farc atacaram um acampamento da ELN em território venezuelano, levando a morte de um dos comandantes do grupo, conhecido como Mazamorras. A resposta da guerrilha foi um ataque aos adversários do outro lado da fronteira.

Há relatos de moradores tentando deixar a região. Em nota, o procurador municipal do Tame, responsável por questões relativas a Direitos Humanos, alertou as autoridades da necessidade de um corredor humanitário que permita aos civis que se encontrem na região a deixá-la.

"Precisamos urgentemente de um corredor humanitário para ajudar os quase 2.000 deslocados na região, especialmente de El Progreso (...) pedimos a ajuda de organizações internacionais”, afirmou em texto divulgado nas redes sociais, em que pede também para que os grupos armados envolvidos na disputa respeitem a população civil.

Em nota, a Missão de Apoio ao Processo de Paz na Colômbia da Organização dos Estados Americanos (MAPP/OEA) repudiou o conflito e afirmou a necessidade dos grupos envolvidos respeitarem o Direito Internacional Humanitário.