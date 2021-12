Reprodução Nove pessoas morrem após acidente de avião na República Dominicana

O Aeroporto Internacional de Las Américas, em Santo Domingo, na República Dominicana, registrou a queda de uma aeronave na manhã desta quarta-feira (15) que causou a morte de nove pessoas.

De acordo com informações da agência de notícias internacionais EFE, os óbitos registrados ocorreram em decorrência do forte impacto da aeronave no solo. Das nove vítimas, seis eram passegeiros e três tripulantes.

Enmanuel Souffront Tamayo, diretor da Comissão de Investigação de Acidentes Aéreos da República Dominica, informou que o avião sofreu uma pane após decolar do Aeroporto Internacional La Isabela - também em Santo Domingo - o que o forçou a desviar sua rota para Las Américas.





O diretor também afirmou que é cedo para cravar qual seria a causa do acidente. A aeronave iria para Orlando, na Flórida, Estados Unidos.