Reprodução/Twitter Número de mortos por erupção de vulcão na Indonésia sobe para 30

O número de vítimas da erupção do vulcão Semeru, na ilha de Java, na Indonésia, subiu para 34 nesta terça-feira (7), informou o porta-voz da Agência Nacional de Desastres, Abdul Muhari. Há ainda 17 pessoas desaparecidas e mais de 3,7 mil desabrigados em 10 vilarejos do local.

O Semeru, o maior vulcão da ilha de Java, entrou em erupção no último sábado (4) e ainda está em atividade com pequenas, mas constantes, explosões. A coluna de cinzas chegou a atingir 12 mil metros de extensão.

Por conta dos riscos ainda muito altos, as autoridades pediram que os moradores não retornem para a área em busca de parentes ou de pertences e mantenham, ao menos, cinco quilômetros de distância das áreas devastadas. Além dos riscos com deslizamentos, o ar está bastante poluído com cinzas, que são muito perigosas se ingeridas.

A Indonésia está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico e tem mais de 130 vulcões ativos em seu território.