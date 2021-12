Reprodução Enfermeira alegou que sentiu falta de veias e estranhou a cor do braço

Um dentista italiano identificado como Guido Russo, de 57 anos, foi denunciado por tentar fraudar sua vacinação contra a Covid-19. Ele teria se apresentado ao posto de saúde usando um falso braço de silicone. O caso aconteceu em Biella, na Itália, na última quinta-feira (2).

Há uma semana o governo italiano passou a exigir a apresentação do comprovante vacinal para a entrada em estabelecimentos e partipação em atividades sociais, culturais e esportivas. A medida entra em vigor no dia 6 de dezembro.

Segundo relato da enfermeira Filippa Bua, responsável pelo atendimento de Russo, ela suspeitou que o braço era falso pela cor e pela falta de veias.

"A cor do braço me deixou suspeita e, então, pedi para ele mostrar todo o restante do braço. Era bem feito, mas havia a diferença da cor", disse a profissional em entrevista ao La Repubblica .

Ainda de acordo com o jornal, Russo é antivacina e teria pendurado um comunicado na porta de seu consultório dizendo que não é necessário a apresentação do passaporte da vacina para ser atendido.