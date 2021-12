Julie Anne Genter/Facebook via Reuters ulie Anne Genter pedala até o hospital para o nascimento de sua filha, em Wellington, na Nova Zelândia, na noite de domingo (28)

Neste domingo (28), um caso inusitado chamou a atenção dos habitantes - e dos políticos - da Nova Zelândia: Julie Anne Genter, que faz parte do corpo parlamentar do país, subiu em sua bicicleta e foi para o hospital enquanto estava em trabalho de parto. A criança nasceu uma hora depois.

"Boas notícias!" a política do Partido Verde postou em sua página no Facebook algumas horas depois. "Às 3h04 desta manhã demos as boas-vindas ao mais novo membro da nossa família. Eu realmente não estava planejando pedalar em trabalho de parto, mas acabou acontecendo."

A nação insular de 5 milhões de habitantes já tem uma reputação de políticos pé-no-chão. A famosa primeira-ministra Jacinda Ardern tirou a licença maternidade enquanto estava no cargo e levou sua filha de três meses para um encontro da ONU enquanto ainda estava amamentando.

"Minhas contrações não estavam tão ruins quando saímos às 2 da manhã para ir ao hospital - embora estivessem acontecendo a cada 2-3 minutos e aumentando de intensidade no momento em que chegamos, 10 minutos depois", escreveu Genter.

"Surpreendentemente, agora temos uma criança saudável e feliz dormindo, assim como o pai dela", disse Genter, que tem dupla cidadania Nova Zelândia-EUA. Ela nasceu em Minnesota e se mudou para o país do Pacífico em 2006.

Genter - a porta-voz de seu partido para questões de transporte e cujo perfil no Facebook inclui "Eu amo minha bicicleta" - também foi de bicicleta ao hospital em 2018 para dar à luz seu primeiro filho, disse a mídia local.