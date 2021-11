Reprodução / CNN Brasil Vulcão Cumbre Vieja ganha seis novas aberturas por onde lava é expelida

O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias, ganhou seis novos rios de lava. Essas novas aberturas por onde a lava está sendo expelida podem aumentar os danos às casas, terras e estradas da região. Desde a meia-noite desta segunda-feira, o Instituto Geográfico Nacional espanhol (IGN) registrou 47 terremotos em La Palma. Desses, dois chegaram a atingir 4,8 pontos de magnitude na escala Richter.

Nas últimas dez semanas, 11 rios de lava diferentes foram identificados por especialistas. A destruição causada pela erupção, que aconteceu no dia 19 de setembro, fez com que o governo espanhol prometesse 225 milhões de euros para os trabalhos de recuperação da ilha.

Depois de uma semana de voos cancelados, por conta do excesso de cinzas vulcânicas na atmosfera, os aeroportos da ilha foram reabertos neste final de semana.

3 mil confinados

No dia 23 de novembro, as autoridades das ilhas Canárias determinaram o confinamento de aproximadamente 3 mil pessoas após um novo fluxo de lava do vulcão Cumbre Vieja chegar ao mar, na véspera. No encontro da lava com o oceano, gases tóxicos são liberados que podem ser nocivos a saúde.

Desde que o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção, a ilha espanhola de La Palma teve sua extensão aumentada em 43 hectares, devido ao encontro da lava com as águas do oceano Atlântico. Cerca de 2.651 casas também teriam sido destruídas pelo avanço da lava expelida pelo Cumbre Vieja.

No dia 13 de novembro, o vulcão fez a sua primeira vítima, um homem de 72 anos que havia recebido autorização para fazer parte do trabalho de limpeza das cinzas. De acordo com o jornal El País, o homem havia desaparecido no dia 12, quando, ao fim da tarefa, não deixou o local com o grupo que o acompanhava. O corpo foi encontrado no dia seguinte em uma casa no bairro de Corazoncillo, na divisa entre os municípios de Los Llanos de Aridane e El Paso.