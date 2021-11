Domínio Público Coliseu de Roma, na Itália

Dois turistas estadunidenses foram multados em 800 euros (R$ 4.969) nesta quarta-feira (17) por entrarem no Coliseu de Roma, à noite, para beber cerveja.

Segundo a polícia, os infratores são jovens de 24 e 25 anos. Eles escalaram os muros do ícone do Império Romano por meio do anfiteatro. Um vigia percebeu a presença deles enquanto os jovens apreciavam o nascer do sol em uma das vistas mais famosas do local.



De acordo com a imprensa internacional, o Coliseu de Roma é constantemente palco de infrações por parte de turistas. O recente histórico fez com que fossem distribuídos avisos ao redor do movimento alertando para a proibição da entrada na estrutura secular sem permissão.