David Lillo/ Minsa/ Fotos Públicas Presidente do Chile, Sebastian Piñera





Em sessão nesta terça-feira (16), o Senado do Chile votou contra o pedido de impeachment do presidente Sebastian Piñera. O chefe do Executivo chileno é acusado de irregularidades na venda de uma mineradora.



Os opositores de Piñera precisavam de dois terços do Senado, o equivalente a 29 dos 43 senadores, para aprovar a destituição do presidente. Como não conseguiram, chega ao fim o processo aprovado na Câmara dos Deputados .



Segundo a CNN, Piñera entrou na mira do Parlamento após as revelações da investigação jornalística Pandora Papers , a mesma que trouxe à tona as offshores do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No caso do chileno, documentos expostos indicam um acordo referente à venda da mina de Dominga, projeto de cobre e ferro no Chile, em 2010. Na época, Piñera estava no início de seu primeiro mandato.







Mas o governo dele está perto de acabar. No próximo domingo (21), os chilenos vão votar no primeiro turno da eleição presidencial.