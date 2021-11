Reprodução/Twitter Reino Unido: Autor de explosão em Liverpool é identificado

O autor da explosão em um táxi em Liverpool, no Reino Unido, foi identificado como Emad Al Swealmeen, de 32 anos de idade.

Ele morreu ao detonar uma bomba caseira dentro do veículo no último domingo (14), quando era celebrado o Dia da Memória, ocasião em que os britânicos recordam seus mortos em guerras.

Al Swealmeen vivia em uma casa no bairro de Kensington, em Liverpool, mas havia alugado outro imóvel perto de Sefton Park. Os dois endereços foram alvos de operações de busca da polícia, que não deu detalhes sobre as possíveis motivações do ataque.

O homem não era conhecido dos serviços antiterrorismo e havia pedido um táxi para ir ao Hospital de Mulheres de Liverpool. Ao chegar no local, o taxista David Perry percebeu movimentos estranhos do passageiro e trancou as portas bem no momento da detonação.

Por conta disso, Perry, que ficou ferido na explosão, vem sendo tratado como herói pela imprensa britânica. "Qualquer informação que o público possa ter sobre Al Swealmeen, não importa o quão pequena seja, pode ser de grande ajuda para nós", disse o investigador Andrew Meeks.

Quatro homens com idades entre 20 e 29 anos foram presos por suspeita de ligação com o atentado, e o governo do Reino Unido elevou o alerta contra o terrorismo no país de ameaça "substancial" para "altamente provável".