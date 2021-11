Reprodução/Twitter Câmeras flagraram momento em que passageiro explodiu bomba dentro de táxi no Reino Unido

Câmeras do Liverpool Women's Hospital, na Inglaterra, registraram o momento em que um passageiro explode uma bomba dentro de um táxi no domingo (14). A polícia local já identificou o homem e classificou o ato como terrorismo.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o veículo explode e é coberto pelas chamas logo em seguida. O motorista saltou do carro ao perceber a atitude do passageiro, que ficou trancado para dentro.

"Embora a motivação desse incidente ainda seja desconhecida, dadas todas as circunstâncias, ele foi declarado um incidente terrorista. A equipe antiterrorismo continua com a investigação", afirmou o representante do departamento de polícia Russ jackson.

O ato aconteceu por volta das 11h no horário local, momentos antes de uma cerimônia que homenagearia os mortos da Primeira Guerra na Catedral de Liverpool, perto do hospital.

O nome do passageiro não foi divulgado. Segundo a polícia de Merseyside informou que três pessoas foram presas sob a Lei do Terrorismo e permanecem em custódia para investigações.