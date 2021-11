Reprodução/Armanshahr Radio Explosão em mesquita matou ao menos três pessoas no Afeganistão

Uma explosão em uma mesquita de Nangarhar, na região leste do Afeganistão, deixou ao menos 12 pessoas feridas e três mortos. As informações foram confirmadas por oficiais do Talibã à AFP e a tv local Al Jazeera.

A explosão teria ocorrido durante as orações de sexta-feira no distrito de Spin Ghar, momento em que as mesquitas estão lotadas. Os explosivos estavam aparentemente dentro do local.

Nenhum grupo revindicou o ataque. No mês passado, o Estado Islâmico Khorasan, um grupo extremista que tem os muçulmanos xiitas no Afeganistão como alvo, realizou dois ataques semelhantes no país.