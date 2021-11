Reprodução Papa Francisco celebrou missa de Finados hoje

Durante a celebração da Missa de Finados nesta terça-feira (2), em Roma, o Papa Francisco voltou a condenar a fabricação de armas de fogo. No cemitério militar francês, ele pediu pelo fim da fabricação, e relembrou as vítimas das guerras.

"Esses túmulos são uma mensagem de paz: parem, irmãos e irmãs, parem de fabricar armas. Parem! Esses túmulos gritam pela paz. E nós, lutamos suficientemente para que não existam guerras, para que não existam economias de países que ficam mais fortes com a indústria de armas?", disse Francisco.

"Seguro que todos esses que foram de boa vontade, chamados pela pátria para defendê-la, estão ao lado do Senhor. Essa gente brava, essa brava gente, morreu na guerra, e morreu porque foi chamada a defender a pátria, defender valores, defender ideais e, tantas outras vezes, defender situações políticas tristes e lamentáveis. São as vítimas da guerra que come os filhos da pátria. Eu penso em Anzio, em Redipuglia, penso em Piave, em 1914, tantos morreram ali. Penso também na Normandia, onde 40 mil morreram no desembarque", completou o pontífice.

Em razão da data - o dia de Finados é considerado o mais apropriado para rezar e fazer orações por quem já se foi - o papa fez uma reflexão sobre a morte.

"Todos nós daremos o último passo. Alguns podem me dizer 'padre, não seja tão trágico', mas essa é a verdade. O importante é que esse último passo precisa encontrar o caminho, não passeando, mas o caminho da vida, e não, um labirinto sem fim".